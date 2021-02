CIA envolve príncipe da Arábia Saudita na morte do jornalista Khashoggi

O presidente dos EUA, Joe Biden, quer "recalibrar" a relação com a Arábia Saudita e por isso autorizou a divulgação de um relatório secreto da CIA, ontem tornado público, que implica o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no homicídio do jornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi, em 2018. Biden deverá discutir o relatório num telefonema para o rei Salman, a ter lugar "em breve".Biden leu o relatório e insiste em falar somente com o monarca, de 85 anos, apesar de a administração efetiva do reino estar nas mãos do filho.Recorde-se que Khashoggi foi assassinado no consulado saudita em Istambul, Turquia, por um grupo de sauditas que, segundo a versão oficial, teria agido por conta própria. A sua missão era, alegadamente, ir buscar o jornalista e forçá-lo a voltar para a Arábia Saudita. Contudo, o relatório da CIA confirma as suspeitas há muito noticiadas e indica que o príncipe "aprovou e possivelmente ordenou" o homicídio. Khashoggi foi injetado com veneno e o seu corpo foi desmembrado e escondido em parte incerta.A divulgação do relatório marca uma rutura com as políticas de Trump, que escolheu a Arábia Saudita para a primeira visita oficial e fez com o reino um negócio de armas milionário. Biden suspendeu o apoio à ofensiva saudita no Iémen e congelou a venda de armas.