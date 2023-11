Ciberataque ao maior banco da China perturba transações no mercado do Tesouro dos EUA

Uma empresa de serviços financeiros do maior banco da China afirma ter sido afetada por um ciberataque que paralisou parte das operações e que terá perturbado as transações no mercado do Tesouro dos Estados Unidos da América.

A subsidiária Serviços Financeiros do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) gere transações e outros serviços para instituições financeiras.

Em comunicado, publicado esta sexta-feira no seu portal oficial, a empresa refere que o ataque desta semana perturbou algumas das suas operações, mas que desativou partes dos sistemas afetados para limitar o impacto.