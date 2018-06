Ciclista armado com faca tenta atacar condutor que quase o atropelou

Vídeo captado por um motorista mostra ataque violento.

O ciclista tira uma faca que estava escondida na roupa e ataca o carro em questão que entretanto ficou preso no trânsito. O homem enraivecido tenta partir o vidro da viatura e bate violentamente com a faca no carro.



O condutor do veículo, que de acordo com o Daily Mail terá 19 anos, entra em pânico, sai do carro e foge.



De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o porta-voz da polícia local afirma que a vítima foi perseguida posteriormente pelo ciclista.



"O motorista do carro foi abordado por um homem na posse de uma faca que partiu a janela. A vítima, um homem de 19 anos numa tentativa de escapar, colidiu com outro veículo, fugindo depois a pé e foi seguido pelo suspeito", revelou a polícia local.



Posteriormente a vítima regressou à sua viatura e o suspeito fugiu. Não houve feridos a registar e a investigação mantém-se em aberto.





