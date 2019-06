Ciclista bate em adepto que o empurrou durante penúltima etapa do Giro

Na 20ª e penúltima etapa do Giro, Volta a Itália, realizada este sábado, o corredo colombiano Miguel Ángel Lopéz agrediu um espetador depois de este o ter empurrado.



O momento foi registado pelas câmaras de televisão e também foi partilhado no Twitter da Eurosport Italy.





Pugni al tifoso che lo ha fatto cadere: Miguel Angel Lopez perde la testa sull'ultima salita del Giro d'Italia #EurosportCICLISMO | #Giro | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/unhAYqAThq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 1, 2019

Depois do incidente, o ciclicsta já veio a público pedir desculpa por ter agredido o adepto, mas pediu "mais respeito" depois de este o ter feito cair e perder tempo.





López, de 25 anos, é o atual líder da classificação da juventude e é sexto na geral individual, mas perdeu 1.49 minutos na etapa deste sábado em relação ao vencedor da tirada, o espanhol Pello Bilbao (Astana)."Os adeptos têm de ter mais respeito. Peço desculpa pelo que aconteceu, é pura adrenalina", escreveu o corredor, cuja alcunha é 'Superman', depois de um incidente a seis quilómetros do final.Ali, o espetador entrou na estrada e fez o colombiano cair, danificando a bicicleta, e as imagens de TV mostram o homem da Astana a agredir por várias vezes o adepto.Este foi o segundo incidente relacionado com espetadores na 20.ª e penúltima etapa do 'Giro', depois de o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), quarto à geral, ter sofrido uma penalização de 10 segundos após ter sido empurrado por um espetador quando procurava chegar à frente da corrida.