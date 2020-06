Ciclista detido ao tentar agredir ativistas que espalhavam panfletos sobre George Floyd

A polícia norte-americana deteve um ciclista acusado de assalto em segundo grau depois de ter agredido ativistas que estavam a colar panfletos sobre George Floyd, em Maryland, nos EUA.



Anthony Brennan III, 60 anos, de Kensington, Maryland, foi detido esta sexta-feira e acusado de três assaltos em segundo grau pelo incidente ocorrido na segunda-feira na Capital Crescent Trail, informou a Polícia do Parque Nacional de Maryland.

Os três jovens adultos, duas mulheres e um homem, estavam a colar panfletos no parque a apelar à justiça para Floyd. "Polícias assassinos não serão libertados", podia ler-se no papel.

O homem foi filmado a aproximar-se de uma das mulheres. Apesar dos gritos de uma segunda mulher para ficar longe, o homem arrancou-lhe o panfleto.

Uma testemunha, que não aparece no vídeo, pede ao agressor para não tocar na mulher, mas Brennan arranca os panfletos à mulher e persegue o cidadão que registou o momento.

BREAKING: @ParkPolice say they’ve arrested the cyclist that attacked a group of teens while they were posting flyers in support of George Floyd.



They’ve arrested 60yo Anthony Brennan III & charged him with three counts of second-degree assault. pic.twitter.com/QMUoVwgXwt