Ciclista faz ultrapassagem muito perigosa e provoca acidente em Barcelona. Veja as imagens

Segundo o La Vanguardia, o aparatoso acidente ocorreu no final da tarde de domingo, 4 de setembro, no quilómetro 7,5 da estrada BV-5114, no município de Campins, em Barcelona.



Um ciclista acabou multado por condução imprudente após ter provocado um acidente com um carro que seguia na via contrária numa estrada com pouca visibilidade em Barcelona, Espanha. A multa tem o valor de 500 euros.O acidente aconteceu porque o ciclista queria ultrapassar um veículo ligeiro que se encontrava à sua frente, mas devido ás sucessivas curcas e contracurvas, o atleta não conseguia realizar a manobra. Arriscou, mas acabou por provocar um acidente.

O Sistema de Emergências Médicas recebeu o alerta às 20h09 e encaminhou uma ambulância para o local onde ocorreu o incidente. O ciclista ficou levemente ferido e foi levado para o Hospital Granollers, em Barcelona, para receber tratamento médico.