Ciclista morre congelada num cemitério no Reino Unido

Polícia tinha sido chamada para ajudar, mas falhou em encontrá-la.

13:10

Uma mulher de 53 anos que vivia na cidade de Hull, no Reino Unido, morreu congelada num cemitério após magoar-se enquanto andava de bicicleta no passado sábado.



Um homem que caminhava pelo local tinha encontrado Jacqueline Parsons a queixar-se de dores na perna e chamou a Polícia, mas as autoridades falharam em encontrá-la no local indicado e não a procuraram mais.

Parsons foi encontrada por um cão apenas na manhã do dia seguinte, debaixo de uma árvore onde se tinha abrigado, avança o jornal Metro.

A morte da mulher não levanta suspeitas de ter sido um crime, uma vez que as autoridades confirmaram a hipotermia com autópsia.

No entanto, a ação dos polícias está a ser investigada. O irmão da vítima, Rob Parsons, de 70 anos, afirmou ter descoberto que a polícia deixou fora dos registos a chamada do pedestre.

A Polícia de Humberside, no entanto, confirma ter recebido uma chamada, mas argumenta que os dois oficiais foram incapazes de encontrar a mulher. O Escritório Independente para a Conduta dos Polícias está a investigar o incidente.