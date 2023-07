Ciclone causa destruição e morte no Brasil

O ciclone que fustiga o Sul do Brasil e afeta também regiões distantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, já fez pelo menos quatro mortos e deixou um imenso rasto de destruição devido aos ventos de mais de 140 km/h de velocidade e às chuvas torrenciais que arrasta consigo.





As mortes confirmadas registaram-se no Rio Grande do Sul, outra no estado vizinho de Santa Catarina e duas no estado de São Paulo, a mais de 1100 km, todas provocadas por queda de árvores que atingiram casas e, no caso de uma de São Paulo, o carro de uma escola de condução.