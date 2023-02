Ciclone deixa três mortos e mais de 10 500 desalojados na Nova Zelândia

A passagem do ciclone tropical Gabrielle pela Ilha Norte da Nova Zelândia deixou pelo menos três mortos e mais de 10.500 pessoas desalojadas, avançaram esta quarta-feira as autoridades do país.

O ministro de Gestão de Emergências, Kieran McAnulty, anunciou a morte de duas pessoas em Hawke's Bay, na costa leste da Ilha do Norte e uma das zonas mais afetadas pelo ciclone tropical.

McAnulty confirmou também a descoberta de um corpo, alegadamente de um bombeiro que desapareceu depois de uma casa ter desabado no oeste de Auckland, a maior cidade do país, na segunda-feira, após um deslizamento de terra.