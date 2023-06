Ciclone faz pelo menos dois mortos e deixa cerca de 4600 aldeias sem energia na Índia

O ciclone que passou, esta quinta-feira, pela Índia fez pelo menos dois mortos e deixou aproximadamente 4600 aldeias sem eletricidade.



Denominado de 'Biparjoy', o ciclone avançou pelo Mar Arábico em direção ao porto de Jakhau, no estado indiano de Gujarat, e atingiu a costa entre o oeste da Índia e o sul do Paquistão, segundo indicam serviços meteorológicos, citados pela Reuters.





Segundo as autoridades, os avisos prévios, a retirada de pessoas e a identificação das zonas mais vulneráveis terão evitado que se registasse um maior número de vítimas na Índia."O nosso foco, desde o início, era evitar a perda de vidas, não só de seres humanos mas também de animais", disse Kamal Dayani, alto funcionário do governo do estado de Gujarat, citado pela Reuters.As duas pessoas que morreram encontravam-se no estado indiano de Gujarat e foram arrastadas pela enxurrada. A chuva intensa e o vento forte arrancaram árvores e danificaram postes de eletricidade, deixando milhares de pessoas de mais de 4600 aldeias sem eletricidade, esta sexta-feiraNo Paquistão, apenas a cidade de Carachi esteve em alerta máximo devido à chuva forte. No entanto, o departamento meteorológico paquistanês sugeriu às autoridades locais que se mantivessem em alerta até sábado.A passagem do ciclone levou a que mais de 180 mil pessoas fossem retiradas de casa, na Índia e no Paquistão, nos últimos dias.De acordo com o diretor-geral do Departamento Meteorológico da Índia, o ciclone 'Biparjoy' diminuiu de intensidade após a passagem pelos dois países.'Biparjoy' significa "desastre" ou "calamidade" na língua bengali. Porém, o ciclone foi classificado como uma tempestade de categoria um numa escala de cinco.Em 1998, cerca de 4 mil pessoas morreram quando uma tempestade atingiu Gujarat. No ano de 2021, a passagem do ciclone 'Tauktae' fez 100 mortos.