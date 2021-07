Pessoas com a vacinação completa à Covid-19 e que viagem da União Europeia e dos EUA para o Reino Unido não precisam de cumprir quarentena obrigatória.



A decisão foi tomada em reunião do comitê de Operações Covid do governo britânico.



Ainda assim, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) aconselha os viajantes oriundos dos Estados Unidos a não viajar para o Reino Unido.