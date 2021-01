Cidade alemã instala cápsulas nas ruas para proteger os sem-abrigo do frio e da neve

Há cada vez mais pessoas a viver nas ruas, é um facto. E a crise provocada pela pandemia que o mundo está a atravessar só veio agravar essa tendência. De forma a melhorar um pouco as condições de quem vive nesta condição, a cidade alemã de Ulm acaba de instalar várias cápsulas nas ruas que prometem dar aos mais necessitados um abrigo contra o frio.

Instaladas durante este mês de janeiro, em parceria com a empresa Ulmer Nest, estas pequenas casas são feitas de madeira e aço e resistem à chuva, frio, vento e humidade. No interior há espaço para duas pessoas ou uma pessoa com um animal de estimação.

Cada cápsula está equipada com um sistema de rádio - alimentado por energia solar - que permite aos ocupantes entrar em contacto com os responsáveis do projeto e pedir ajuda, já que estas pequenas construções foram pensadas para servir apenas de abrigo temporário e não como uma casa permanente.

Existe ainda um sensor em cada habitação que envia um sinal sempre que as casas ficam vagas, para que uma equipa possa depois higienizar a cápsula e prepará-la para o ocupante seguinte.