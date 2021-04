O estado brasileiro de São Paulo registou esta terça-feira, 06 de Abril, um novo máximo de mortes provocadas pela Covid-19 em 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 1389 pessoas foram vítimas da doença provocada pelo Coronavírus entre a tarde de segunda e a tarde desta terça.

Depois de ao longo do mês de Março registar vários dias mais de 500, 600 mortes diárias, São Paulo deu um salto inesperado e passou a ter mais de mil mortes por dia no início de Abril. Com as novas mortes confirmadas esta terça-feira, o total de óbitos devido à Covid-19 no estado de São Paulo desde o início da pandemia de Coronavírus, em Fevereiro do ano passado, já ascende a 78.554.

No mesmo periodo de apenas 24 horas, o estado de São Paulo registou 22.794 novas infecções pelo Coronavírus, mais do que grande parte de países europeus. Ao todo, desde o começo da pandemia, São Paulo já registou 2.554.841 pessoas infectadas pelo Coronavírus.

Com a pandemia fora de controlo, em São Paulo como em todo o Brasil, a cada dia mais de três mil pessoas precisam de ser internadas em todo o estado paulista, obrigando as autoridades estaduais e municipais de saúde a uma extenuante maratona de criação de novas camas hospitalares para acolher essa legião de novos doentes.



Além dos hospitais, também os cemitérios estão sobrelotados, mesmo tendo sido autorizados a realizar sepultamentos à noite e de as escavadoras não pararem de abrir novas sepulturas.