Cidade chinesa de Wenzhou impõe recolher obrigatório a nove milhões de habitantes

A cidade chinesa de Wenzhou, uma das mais afetadas pela epidemia fora do epicentro do novo coronavírus, impôs domingo um recolher obrigatório aos seus mais de nove milhões de habitantes e restringiu drasticamente a circulação automóvel, anunciaram as autoridades.

Os moradores estão obrigados a permanecer em casa. Apenas uma pessoa por família pode sair a cada dois dias para fazer compras, disseram as autoridades locais.

O transporte público está suspenso, assim como os autocarros de longa distância. As principais rodovias estão quase totalmente fechadas à circulação automóvel.