Cidade da Beira em Moçambique pronta para enfrentar tempestade Eloise, garante Autarca

O presidente do conselho autárquico da Beira, Daviz Simango, disse esta sexta-feira que o município está em prontidão para enfrentar a tempestade Eloise, que poderá atingir a cidade durante a madrugada já com escala de ciclone.

"Poderá haver rajadas com mais de 150 quilómetros por hora", disse o autarca aos jornalistas, apelando aos habitantes para encontrarem abrigos seguros e libertarem as zonas de drenagem de águas pluviais.

"A cidade deve estar deserta" a partir da tarde de sexta-feira, referiu.

"As instituições e o comércio devem fechar para permitir que todos possam cuidar dos seus haveres. É desta forma que seremos solidários para que cada um de nós seja resiliente e se adapte às mudanças climáticas", detalhou.

Espera-se que o pico da intempérie aconteça entre a 01h00 e as 05h00 da madrugada (entre as 23h00 e as 03h00 em Lisboa), que a ondulação chegue a 2,80 metros e que haja 100 milímetros de precipitação acumulada em 24 horas, referiu.

Simango já tinha destacado na quinta-feira o facto de a tempestade ser a segunda a atingir a Beira em menos de um mês - após a tempestade Chalane - e a terceira em cerca de 19 meses.

"A Beira vai se consolidando como corredor de tempestades tropicais. Sofremos, resistimos porque somos resilientes", disse, considerando que se trata de um reflexo das alterações climáticas em curso devido ao aquecimento global.

Além destas, a cidade foi fustigada com gravidade pelo ciclone Idai em março de 2019.