Cidade da Califórnia dá 'vouchers' de 100 dólares a quem passe duas noites nos hotéis locais

Vale de Santa Maria, uma pequena cidade do estado da Califórnia, criou um programa em que oferece 'vouchers' de 100 dólares aos turistas que passem pelo menos duas noites em hotéis locais.

Com esta medida, os responsáveis pelo turismo local pretendem reativar o turismo e as empresas fortemente afetadas com o impacto da pandemia de covid-19, que reduziu de forma drástica os movimentos de turistas.

"O Vale de Santa Maria é menos concorrido do que outros destinos da Califórnia e oferece mais por menos aos turistas preocupados com o seu orçamento", referiu a diretora do Turismo desta cidade californiana, Jennifer Harrison, num comunicado enfiado à agência Efe.

Assim, o programa "Visite o Vale de Santa Maria" oferecerá aos turistas um 'voucher' de 100 dólares (cerca de 83 euros) se estes ficarem no mínimo duas noites num dos hotéis da região, podendo aquele valor ser descontado em consumos nas casas de vinho, cervejarias ou restaurantes da cidade até ao dia 31 de março.

Com esta iniciativa a Câmara local pretende ajudar o comércio local enquanto os turistas desfrutam de uma experiência "segura e memorável" no Vale de Santa Maria, localizado a cerca de 100 quilómetros a norte de Santa Bárbara.

Além de 13 praias, esta região da costa central da Califórnia tem 34 adegas para degustação de vinhos, todas a cerca de meia hora de carro para quem está na cidade, e oferece várias atividades, desde observação de pássaros a golfe, entre outras.

"As nossas salas para degustação de vinhos, espaços ao ar livre, restaurantes e hotéis trabalharam em conjunto para desenvolver protocolos de saúde e segurança de forma a que os turistas que nos visitam possam desfrutar da zona em segurança", referiu Jennifer Harrison, quando questionada sobre os riscos de viajar durante a pandemia.

A responsável pelo turismo assinalou, a propósito, que a baixa densidade populacional da cidade ajuda também a que possam ser cumpridas as regras de distanciamento social definidas pelas autoridades de saúde.