Depois do ataque a Palma, que fez dezenas de mortos e milhares de refugiados, o próximo alvo dos jihadistas de Cabo Delgado poderá ser a capital distrital, Pemba, onde se encontram refugiadas milhares de pessoas deslocadas por três anos de violência no Norte de Moçambique. O alerta é da consultora de segurança Pangea-Risk, que desde outubro tinha avisado que um ataque a Palma estava iminente.





De acordo com uma nota enviada aos clientes da consultora especializada em questões de África e Médio Oriente, a que a Agência Lusa teve acesso, os jihadistas tencionam aproveitar o “vazio de segurança” na região para lançar mais ataques, incluindo tentar retomar o controlo de Palma, de onde foram expulsos há uma semana pelas forças de segurança moçambicanas, além de estarem já a preparar um ataque a Pemba, a capital distrital e principal porto da região. A consultora adianta ainda que é esperado para breve um ataque à localidade de Quitunda, perto do projeto de gás de Afungi, para “colocar sob pressão” a guarnição e obrigá-la a sair do local para proteger a população, “violando o acordo de segurança entre o Governo e a petrolífera Total”.