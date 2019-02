Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade de São Paulo no Brasil teme nova explosão de violência

Fação criminosa ameaça com retaliação violenta após transferência de líderes para prisões distantes e mais rigorosas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:47

A fação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) ameaçou desencadear uma vaga de terror na cidade brasileira de São Paulo como retaliação pela transferência dos seus líderes para prisões mais distantes e rigorosas.



Na semana passada, numa operação que contou com o apoio das Forças Armadas, 22 membros da cúpula do PCC que estavam presos no interior de São Paulo, entre eles Marco Camacho, o Marcola, líder máximo do grupo, foram transferidos para penitenciárias federais de alta segurança localizadas a milhares de quilómetros, numa tentativa de reduzir a sua capacidade de ação e comunicação.



Nas prisões federais, os presos são mantidos em isolamento total, têm grande restrição de visitas e são vigiados 24 horas por dia por câmaras e guardas.



Nos últimos dias, as autoridades detetaram várias mensagens nas redes sociais que indicam que os criminosos podem estar a planear uma retaliação violenta. Foi ordenado um reforço da segurança em todo o estado, com cancelamento de folgas e férias de agentes e reforço do patrulhamento em zonas sensíveis.



Em 2006, depois de tentativas de limitar a ação de Marcola e de outros criminosos presos, o PCC desencadeou uma vaga de terror em São Paulo, atacando esquadras, bancos, transportes e comércios e matando mais de 400 pessoas.