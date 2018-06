Cidade francesa de Biarritz acolhe próxima cimeira do G7

Macron apontou o fim do verão do próximo ano para a realização da cimeira.

próxima cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) vai realizar-se na cidade francesa de Biarritz, no sudoeste do país, no final do verão de 2019, anunciou no sábado o Presidente francês.



"É uma cidade que me é querida numa região que me é igualmente importante", afirmou Emmanuel Macron, que visitou diversas vezes em férias esta estância balnear, noticiou a France-Press.



O anúncio foi feito no final da cimeira do G7, realizada em La Malbaie, no Canadá, e ao invés do mês de junho, tradicionalmente escolhido para a realização destas reuniões, Macron apontou o fim do verão.



O chefe de Estado francês adiantou que gostaria de convidar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, se o país for reintegrado no G7, mas "se e apenas se" Moscovo respeitar os acordos de Minsk para a paz na Ucrânia.



A Rússia foi expulsa do G7 após a anexação da Crimeia.



A partir de 01 de janeiro de 2019 cabe à França presidir ao G7, pelo que tem a tarefa de organizar as reuniões mensais com diplomatas dos países membros que, além de França, incluem os Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão, e ainda a cimeira dos chefes de Estado e de governo.