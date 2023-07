Cidade francesa vai registar ADN dos cães para identificar donos que não retiram fezes da rua

O presidente da câmara de Béziers, Robert Ménard, anunciou que vai passar a ser obrigatório que os cães tenham um passaporte genético, com o ADN registado, naquela cidade francesa.O objetivo da medida é "lutar contra a sujidade canina" e identificar os donos que não limpem as fezes dos animais quando os levam a passear.Segundo o jornal francês Le Figaro, as multas para o incumprimento das novas regras variam dos 38 aos 122 euros. Será, no entanto, dada tolerância aos turistas que não tenham conhecimento das medidas."São necessárias sanções para que as pessoas se comportem", salientou o autarca.De acordo com Robert Ménard, por mês os serviços municipais recolhem mais de mil dejetos de cão devido à negligência dos seus tutores. As novas medidas vão ser experimentadas ao longo dos próximos dois anos.Durante os três primeiros meses de aplicação, prevê-se uma atitude flexível e pedagógica em relação aos incumpridores.