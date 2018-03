Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade italiana evacuada devido a bomba da II Guerra Mundial

Engenho foi encontrado numa praia e acidentalmente ativado. Há perigo de explosão.

23:37

As autoridades da cidade italiana de Fano, tiveram de proceder, esta terça-feira, à retirada de cerca de 30 mil pessoas do centro histórico depois de ser sido encontrada uma bomba da Segunda Guerra Mundial.



Segundo avançam os meios locais, a bomba foi encontrada no decurso de umas obras. As primeiras perícias adiantam que se trata de uma bomba produzida no Reino Unido e que terá sido lançada de um avião durante a guerra, pesando cerca de 225 quilos. Terá sido encontrada numa praia, perto do centro histórico e foi acidentalmente ativada.



Nas redes sociais, o autarca de Fano, Massimo Seri, disse que a retirada das pessoas "deve ser imediata" porque a operação de remoção da bomba "é perigosa". Seri apela, assim, a quem vive na zona para abandonar as suas casas e sair do perímetro de segurança, para casa de amigos ou para as instalações camarárias que foram preparadas para o efeito.



Também o Hospital de Santa Croce foi evacuado, com os doentes internados a serem transferidos para outro local. O tráfego ferroviário foi suspenso e as escolas da zona vão permanecer fechadas quarta-feira.



A bomba vai ser extraída do local por técnicos da Marinha durante a noite, que esperam poder explodir o engenho no mar. A cidade deverá regressar à normalidade na quarta-feira.