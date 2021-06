Cidade no Reino Unido pretende ser “livre de tabaco” até 2025

A cidade de Oxfordshire, no Reino Unido tem planos para se tornar a primeira cidade sem fumadores do país até 2025. Fumar será proibido do lado de fora dos cafés, locais de trabalho e restaurantes e será prestado apoio para atuais fumadores deixarem o vício. Por outro lado, fumar em casa ou no carro e outros espaços ao ar livre será fortemente desencorajado.

A medida foi proposta em assembleia, na semana passada, com o objetivo de reduzir o consumo de tabaco e desencorajar os adolescentes a iniciarem-se na substância.

De acordo com o The Mirror, uma porta-voz do Conselho da cidade de Oxfordshire afirmou que "a estratégia de controlo do tabagismo descreve o plano 'livres de fumo para 2025', que incluem a criação de espaços livres de fumo saudáveis e adequados para a família, ajudando as pessoas a pararem de fumar em primeiro lugar e apoiando aqueles que desejam parar".

A medida já foi criticada por ativistas que consideram a lei invasiva e fora das competências do conselho da cidade. Em delarações ao The Telegraph, Simon Clark, diretor do grupo de lobby de fumadores Forest, disse: "Não é assunto dos conselhos locais se os adultos optam ou não por fumar e se eles fumam fora durante o horário de trabalho. Isso é um assunto para os fumadores e o seu empregador, não para o conselho". driveAcrescenta ainda que "reduzir as taxas de fumadores para atingir alguma meta idealista não é uma prioridade para a maioria das pessoas e a política do conselho deveria refletir isso".

Um estudo do Dr. Adam Briggs, especializado em saúde pública no Hospital da Universidade de Oxford e responsável pela medida, descobriu que fumar era a principal causa de mortes que podiam ser evitadas em Oxfordshire, custando cerca de 140 milhões de euros por ano do orçamento público da cidade.