Cidade nos Países Baixos vai proibir anúncios a carne

A cidade holandesa de Haarlem vai banir anúncios a carne em espaços públicos. A medida entrará em vigor em 2024 e fará parte de uma estratégia para reduzir o consumo de carne, com o objetivo de combater a crise climática.

"A carne é muito prejudicial ao meio ambiente. Não podemos dizer às pessoas que há uma crise climática e incentivá-las a comprar produtos que fazem parte dela", disse Ziggy Klazes, conselheira do partido GroenLinks que redigiu a proposta, ao jornal diário holandês Trouw.





O presidência da cidade informou que ainda não foi decidido se a carne produzida de forma sustentável será incluída na proibição de anúncios.

A indústria da carne já reagiu e um porta-voz da organização do setor afirmou que "as autoridades estão a ir longe demais ao dizer às pessoas o que é melhor para elas".

De acordo com o Instituto de Estatística dos Países Baixos, cerca de 95% da população come carne, mas mais de metade não a come todos os dias, citado pelo canal televisivo britânico BBC.



Outras cidades dos Países Baixos, nomeadamente Amesterdão e Haia, já proibiram a publicidade para as indústrias da aviação e dos combustíveis fósseis.



A carne de bovino produz a maior parte das emissões de gases com efeito de estufa, que incluem o metano. O borrego tem a pegada ambiental mais elevada, contudo estas emissões são 50% inferiores às da carne de vaca.

As Nações Unidas afirmam que a pecuária gera mais de 14% de todos os gases de efeito estufa produzidos pelo homem, incluindo o metano.