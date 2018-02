Cidades alemãs podem proibir automóveis a diesel

Objetivo da nova medida é diminuir poluição nos centros urbanos.

27.02.18

A Alemanha pode banir dos centros das cidades de Estaguarda e Düsseldorf os veículos a diesel. A medida visa diminuir a poluição causada por estes automóveis, mas a decisão poderá influenciar o valor comercial dos carros e provocar transtorno nas circulações urbanas.

A medida surge após as dezenas de processos levados a cabo por ativistas ambientais que afirmam que as cidades alemãs têm a responsabilidade de reduzir os níveis de poluição e preservar a saúde dos cidadãos locais.

De acordo com a Agência Federal do Meio Ambiente, Estugarda e Düsseldorf são duas das 70 cidades com maior índice de poluição da Alemanha, ultrapassando os limites impostos em 2017 pela União Europeia.

A indústria automóvel ainda não respondeu à decisão, mas teme que a drástica medida influencie novamente as vendas de veículos a diesel no país após a queda de 48% em 2015 e aproximadamente 39% no ano passado.