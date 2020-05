Misterioso surto de coronavírus leva provincia chinesa a impor quarentena

O receio de uma nova vaga de Covid-19 levou a região chinesa de Jilin a impôr quarentena em duas cidades, ao estilo de Wuhan no início da pandemia global.As autoridades da província que fica no nordeste da China e que tem mais de 100 milhões de habitantes, nomearam dois hospitais para lidar com o aumento impressionante de suspeitas de Covid-19 que têm surgido nos últimos dias.A cidade de Shulan, com mais de 700 mil habitantes, já avisou que irá punir severamente os moradores que violarem o confinamento. Também a cidade de Jilin, com uma população de 4,5 milhões, tomou medidas de prevenção de contágio do vírus.A província já conta com 39 casos confirmados de coronavírus. As autoridades de saúde acreditam que todas as infeções estejam ligadas à mesma fonte. Mas ainda está por descobrir como é que o primeiro paciente, um trabalhador de 45 anos de uma lavandaria, contraiu a doença.