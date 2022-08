Cidades chinesas testam peixes e marisco para impedir propagação de Covid-19

Cidades costeiras da China estão a testar peixes e marisco vivos como parte dos esforços mais recentes para impedir a propagação da variante altamente contagiosa do novo coronavírus Ómicron, no âmbito da estratégia 'zero casos' de Covid-19.

A cidade de Xiamen, na província costeira de Fujian, no sudeste da China, encomendou testes de PCR para os pescadores e os peixes capturados, de acordo com o supervisor de pescas da cidade.

"Nós testamos ao mesmo tempo humanos e aquilo que eles capturaram", disse um membro do Departamento Municipal de Desenvolvimento Oceânico de Xiamen, citado pela imprensa local.