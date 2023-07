Cidades ucranianas da região fronteiriça de Sumi evacuadas face a ataques russos

As autoridades militares ucranianas anunciaram esta segunda-feira que começaram a evacuar as cidades da região de Sumi (nordeste), perto da fronteira com a Federação Russa, face aos constantes bombardeamentos, que mataram 17 pessoas na região nos últimos 30 dias.

A Administração Militar da região de Sumi explicou, em comunicado, que os ataques às populações ucranianas perto da fronteira se intensificaram recentemente e estão a causar a destruição de infraestruturas, hospitais, escolas e residências particulares.

Os constantes bombardeamentos, acrescentou, impossibilitam a reparação destas instalações e garantir o abastecimento de alimentos e produtos básicos na região.