Cientista apresenta novo mapa mundi com grandes países em versão reduzida

Um cientista do clima do Met Office, o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, desenvolveu um novo mapa do mundo onde os países aparecem em tamanho diferentes do que habitualmente se representa.

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.



Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z