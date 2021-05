Cientista brasileiro identifica nova variante do coronavírus

Um cientista da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, João Araújo Júnior, anunciaram a identificação da P.4, uma possível nova variante da Covid.De acordo com os especialistas, citados pelo Globo, a P.4 foi identificada em cidades do interior de São Paulo, não sendo possível saber se é mais contagiosa do que o vírus original e desconhecendo-se de onde provém.

Uma das cidades onde a nova variante está em circulação será a de Porto de Ferreira, onde, de acordo com Araújo Júnior, 37 amostras de doentes infetados pela Covid-19 já apresentam a variante P.4.

Apesar deste anúncio, o executivo estadual de São Paulo indicou não haver nenhuma notificação oficial da P.4.