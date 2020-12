Cientista de 15 anos eleita Criança do Ano pela revista Time

Chama-se Gitanjali Rao, tem apenas 15 anos, e é a primeira pessoa a conquistar o título de Criança do Ano, categoria recém-lançada pela revista Time.A jovem é cientista e começou a sua carreira aos 10 anos quando descobriu a tecnologia de sensores com nanotubos de carbono, que usa moléculas para detetar químicos na água. A partir daí o seu amor pela ciência cresceu e, mais recentemente, em 2017, desenvolveu um dispositivo móvel para testar chumbo na água potável.Mas foi a aplicação, desenvolvida recentemente, para detetar cyberbullyng que lhe rendeu o título de Criança do Ano.Roa foi selecionada de um grupo de 5 mil nomeados, mas o júri ficou impressionado com a forma como a jovem usa a tecnologia para combater problemas sociais que vão desde a água contaminada, ao vício de opióides e ainda o cyberbullyng.