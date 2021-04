Cientista israelita explica sucesso do país no combate à pandemia de Covid-19

O cientista do Instituto Weizmann de Ciência de Israel, Eran Segal, aconselhou esta terça-feira a vacinação em massa contra a covid-19, afirmando que as vacinas são eficazes, mesmo tendo em conta as várias variantes do vírus.

"O que vimos até agora é que as vacinas são altamente eficazes", não sabemos até quando, disse o professor e um dos nomes mais conhecidos no combate à pandemia em Israel, um dos países que conseguiram com mais êxito controlar a doença da covid-19 provocada pelo novo coronavírus.

Eran Segal foi esta terça-feira um dos participantes numa conferência internacional (presencial e virtual) que decorre em Coimbra sobre doenças infecciosas emergentes.