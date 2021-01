Cientista que criou veneno Novichok afirma ter criado vacina contra covid-19

Leonid Rink, cientista conhecido por ter criado Novichok, o veneno usado contra os agentes russos, Sergei e Yulia Skirpal, afirma ter inventado a nova vacina contra a Covid-19.





A vacina "Immofon" baseia-se numa medicina soviética usada para combater a lepra e, assim, ativar o metabolismo e estimular a regeneração de células.





"Funciona contra infeções virais e restaura as células após o trabalho do sistema imunitário", disse Rink aos meios de comunicação russos.





A vacina já foi testada em 700 voluntários idosos e nenhum deles "ficou gravemente doente ou morreu".





Rink afirma que a vacina, além de ser eficaz contra o coronavírus, é também eficiente no tratamento da artrite reumatoide, psoríase, alergias, leucemia e doenças pulmonares.





O cientista russo afirma que a vacina tem propriedades antivirais que previnem contra "tempestades de citodina", um processo dito fatal para doentes infetados da Covid-19.





Rink apresenta um passado duvidoso, com a criação do veneno Novichok e a sua venda mais tarde no mercado negro, o que o levou a ser preso em 1990. É também conhecido por ter "envenenado" o opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, mas acusa o mesmo de se ter envenenado a si próprio na Alemanha.





Apesar disto, Leonid Rink pede para que se esqueça o seu passado.





"Esqueçam o Novichok", afirmou Rink, citado pelo The Sun.