Cientistas acreditam ter encontrado medicamento que pode parar pandemia sem a vacina

Um laboratório chinês acredita ter encontrado um medicamento capaz de parar a pandemia de covid-19 sem que seja necessário uma vacina.O fármaco ainda se encontra a ser testado mas os cientistas acreditam que pode reduzir o tempo de recuperação da doença para quem está infetado e oferecer imunidade, ainda que temporária, ao vírus.Segundo Sunney Xie, diretor do Centro de Inovação Avançada de Genómica da Universidade de Pequim, à agência AFP, o medicamento foi bem sucedido na fase de testes em animais."Quando injetamos anticorpos neutralizantes em ratos infetados, após cinco dias a carga viral foi reduzida num fator de 2.500", disse Xie. Ou seja, segundo o investigador, o fármaco tem efeito terapêutico.O medicamento usa anticorpos neutralizantes - produzidos pelo sistema imunológico humano para impedir que o vírus infete as células - que a equipa de Xie isolou do sangue de 60 pacientes recuperados.Um estudo sobre a investigação da equipa, publicado domingo na revista científica Cell, sugere que o uso dos anticorpos -ao qual o fármaco recorre - fornece uma "cura" potencial para a doença e reduz o tempo de recuperação.Xie confirmou que a sua equipa trabalha "dia e noite" à procura o anticorpo e afirmou esperar que este medicamento esteja pronto para uso ainda este ano e a tempo de qualquer possível surto do vírus no inverno.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24