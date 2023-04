Cientistas captam sinal de rádio em planeta a 12 anos-luz da terra

Investigadores da US National Science Foundation captaram sinais de rádio de um planeta a 12 anos-luz da Terra, o que sugere que provavelmente tem um campo magnético, condição essencial para ser habitável.Segundo o Daily Mail, os investigadores dizem que o sinal de rádio veio de um planeta rochoso chamado YZ Ceti b, que orbita a pequena estrela anã vermelha YZ Ceti.É provável que o sinal de rádio tenha tido origem numa interação entre o campo magnético do planeta e a estrela que orbita, semelhante ao que acontece no planeta Terra com as auroras boreais."Se um planeta sobrevive ou não com uma atmosfera pode depender de o planeta ter ou não um campo magnético forte", disse Sebastian Pineda, astrofísico da Universidade do Colorado.Assim, quando os cientistas detetaram o sinal de rádio, levantou esperanças de que pudesse existir vida naquele planeta.