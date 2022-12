Cientistas conquistam nova fusão nuclear através da explosão de 192 lasers

Os cientistas do laboratório nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, que estudam o fenómeno da energia de fusão anunciaram, esta terça-feira durante uma conferência, que conseguiram conquistar um marco há muito tempo esperado: reproduzir o poder solar no laboratório.O fenómeno foi conseguido através de 192 lasers do laboratório que rebentaram um pequeno cilindro, que continha uma reduzida parcela de hidrogéneo congelado que envolvia um diamante. Os raios infiltraram-se na parte superior e inferior do cilindro, vaporizando-o. Nesse momento, que durou menos de 100 triliões de segundo, 2,05 megajoules de energia (que equivale a uma libra de TNT) bombardiaram o pedaço de hidrogéneo. O fluxo de partículas de neutrões - que se assumem como o produto da fusão - transportaram cerca de três megajoules de energia, de acordo com o The New York Times.Esta vitória provocou um forte entusiasmo na população, uma vez que os cientistas falam há muito tempo sobre a possibilidade de utilizar a fusão - reação nuclear que permite que as estrelas brilhem - como uma futura fonte de energia.De acordo com o conselheiro científico da Casa Branca, Arati Prabhakar, "este é um exemplo maravilhoso de uma possibilidade concretizada, um marco científico alcançado e um caminho à frente para as possibilidades de energia limpa", ao qual adiciona "e ainda mais compreensão dos princípios científicos que aqui são aplicados", segundo informação divulgada pelo The New York Times.Se este fenómeno da fusão puder ser aplicado em larga escala, pode providenciar uma nova fonte de energia completamente desprovida de gases com efeitos de estufa - provocados pelos resíduos radioativos criados por centrais nucleares e pela queima de combustíveis fósseis - e poluição.A fusão será determinante para criar uma nova fonte de energia sem emissões, bem como para ajudar a reduzir a dependência de centrais elétricas que utilizam carvão e gás natural e que reproduzem toneladas de dióxido de carbono, o que acaba por ter impactos negativos e degradantes para o planeta Terra anualmente. Contudo, demorará décadas até que a fusão esteja disponível para ser generalizada e aplicada (isto se alguma vez isso for possível).Os cientistas têm lutado incessantemente para encontrar energias alternativas que permitam reduzir o aquecimento global em dois graus celsius. O principal objetivo é conseguir que o mundo atinja emissões zero em 2050, de acordo com o The New York Times.