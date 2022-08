Cientistas descobrem como 'ressuscitar' órgãos de porcos mortos com sangue artificial

No ano de 2019, neurocientistas e médicos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América realizaram uma investigação onde conseguiram recuperar algumas funções do cérebro de um porco que tinha sido abatido quatro horas antes, num matadouro.



Este mesmo grupo decidiu este ano repetir o processo, mas agora com todos os órgãos vitais do corpo do animal, segundo avança o jornal El País.



O processo baseia-se na injeção de sangue sintético que inverte a morte celular dos órgãos e abre um novo caminho para o transplante de órgãos no ser-humano.



Porém, esta investigação levantou questões sobre o momento da morte, revela o jornal espanhol.



Depois do último batimento cardíaco, é desencadeada uma sequência de eventos, sendo eles: a falta de fornecimento de sangue que significa a ausência de oxigénio e outros elementos essenciais levando à morte de células, tecidos, órgãos e de todo o organismo.



Durante o processo de investigação, os médicos e cientistas induziram a paragem cardíaca a mais de dez porcos. Estes foram dividos em vários grupos.



Alguns dos animais ficaram ligados a um sistema de suporte de vida utilizado em casos graves em que o coração e os pulmões deixam de funcionar, outros foram deixados com um grupo de controlo, sem quaisquer técnicas de ressuscitação. Já o terceiro grupo foi ligado a um sistema de perfusão (introdução lenta e contínua de fluidos) por eles concebido. Após seis horas, estudaram o estado das células, tecidos e o funcionamento dos órgãos vitais dos porcos.



Os cientistas descobriram que algumas funções celulares estavam activas em muitas áreas do corpo dos porcos, e que algumas delas chegaram mesmo a ser restauradas.



Descobriram também que vários órgãos voltaram a absorver a glicose presente no sangue artificial, contudo não conseguiram detetar recuperações de atividade no cérebro.



"Basicamente, as nossas descobertas salientam uma capacidade anteriormente negligenciada do corpo dos mamíferos em recuperar após a interrupção do fluxo sanguíneo. E isto poderia ser utilizado para aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante ou para tratar a falência localizada de órgãos", concluiu um dos cientistas.