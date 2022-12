Cientistas descobrem na Gronelândia o ADN mais antigo, com dois milhões de anos

Cientistas descobriram no norte da Gronelândia o ADN (material genético) mais antigo, com dois milhões de anos, em amostras de sedimentos, foi divulgado esta quarta-feira.

Segundo um estudo publicado na revista científica Nature, foram encontrados fragmentos microscópicos de ADN ambiental (com origem em animais, plantas e microrganismos) em sedimentos da Idade do Gelo, no norte da Gronelândia, em 41 amostras incompletas mas utilizáveis que estavam escondidas em argila e quartzo.

Todas as espécies de seres vivos deixam vestígios no ambiente (solo, água, atmosfera) a partir dos quais é possível extrair o ADN (ADN ambiental) e usá-lo para as identificar.