Cientistas descobrem o mais antigo desenho de um animal em caverna na Indonésia

Desenho tem pelo menos 40 mil anos.

Por Lusa | 04:37

Um grupo de cientistas descobriu o mais antigo desenho de um animal: uma silhueta vermelha de um espécime parecido com um touro na parede de uma caverna na Indonésia.

O desenho tem pelo menos 40 mil anos, um pouco mais velho que pinturas de animais semelhantes encontradas em cavernas em França e em Espanha. Até há alguns anos, os especialistas acreditavam que a Europa era onde os nossos antepassados começaram a desenhar animais e outras figuras.

Contudo, a idade do desenho divulgada na quarta-feira na revista Nature, juntamente com descobertas anteriores no sudeste da Ásia, sugerem que o desenho figurativo apareceu em ambos os continentes no mesmo período.