Cientistas descobrem parasita vivo de oito centímetros no cérebro de uma mulher

Austrália,

'Ophidascaris robertsi', um verme parasita com oito centímetros de comprimento, foi descoberto no cérebro de uma mulher em Camberra, napor um cientista australiano, avança a Reuters.Identificado pelos cientistas como um verme redondo, comum nas pítons de tapete, foi descoberto no ano passado no cérebro de uma mulher de 64 anos, submetida a uma cirurgia após queixas de dores abdominais, esquecimento e depressão.Um estudo sobre o caso foi publicado, esta segunda-feira, na revista Emerging Infectious Diseases e sugere que a paciente possa ter sido exposta a este parasita através da procura de ervas selvagens que poderiam estar contaminadas com fezes de píton."Quando se opera o cérebro de alguém e se faz uma biópsia, nunca se espera encontrar algo vivo", disse Sanjaya Senanayake, um dos autores do estudo, à agência, acrescentando que apesar dos investigadores estarem familiarizados com parasitas em humanos, um verme tão grande nunca tinha sido visto num ser humano."(Foi) certamente algo que nunca esqueceremos", sublinhou.Apesar de já ter tido alta hospitalar, a mulher continua a ser vigiada pelos médicos "por se tratar de um caso invulgar a muitos níveis".