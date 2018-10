Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas descobrem uma injeção local que trata tumores digestivos

Equipa testou processo em porco com sucesso e agora vai estender os testes aos seres humanos.

Uma equipa de cientistas franceses conseguiu tratar tumores digestivos pós-cirúrgicos num porco com sucesso, através de uma injeção local, e agora vai estender os testes aos seres humanos, divulgou esta terça-feira o Centro Nacional de Pesquisa Científica de França.



"O estudo revela que a injeção local em forma de gel nas bolhas fecha os tumores digestivos em 100% dos casos", explicou, em comunicado, o Centro Nacional de Pesquisa Científica de França (CNRS).



Este método de inserção é o "mais simples, mais seguro e mais eficaz" do que os atuais, assegurou.



De acordo com o CNRS, essas bolhas são partículas membranosas que são libertadas por células que têm múltiplas propriedades terapêuticas e contribuem para combater doenças como a de Crohn.



"As bolhas não se dividem e limitam o risco de desenvolver cancro, além disso, já demonstraram o seu potencial terapêutico em animais, na regeneração de danos no coração, fígado ou rim ", disse um investigador.



Os testes foram realizados num animal suíno no Laboratório de Materiais e Sistemas Complexos do CNRS e na Universidade Paris Diderot, no departamento digestivo do Hospital Europeu Georges Pompidou, na capital francesa.