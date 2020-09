Cientistas desenvolvem ferramenta capaz de prever risco de morte por coronavírus

Os cientistas britânicos desenvolveram uma ferramenta que prevê o risco de morte por coronavírus.



O estudo da ISARIC Coronavírus Clinical Characterisation Consortium envolveu cerca de 35 mil doentes em várias fases da doença e de 260 hospitais espalhados por Inglaterra, País de Gales e Escócia, entre Fevereiro e Maio.





De acordo com o jornal Mirror, a ferramenta de identificação desenvolvida divide os doentes internados nas unidade hospitalares em quatro grupos distintos de risco de morte por Covid-19 - desde baixo a muito alto - naquele que foi o maior estudo até agora desenvolvido sobre a doença.Na categoria mais baixa, os dados recolhidos mostraram que um em cada 100 doentes apresentou risco de morrer de covid-19 - no nível intermédio esse número passou para 10 em 100. Nos níveis alto e muito alto, os valores dispararam para 31 e 62, respetivamente.

Entre os fatores que identificam o risco de morte de um indivíduo encontra-se a idade, o sexo, as pré condições do doente, a capacidade respiratória e os resultados de dois testes de sangue. De acordo com os cientistas, a terapia será baseada num perfil personalizado do doente tendo em conta estes aspetos.



A categorização dos doentes em diferentes níveis permitiu concluir que os pacientes com menos risco podem ser tratados a partir de casa, enquanto aqueles que apresentam risco elevado poderão beneficiar de um tratamento mais agressivo, com recurso a antivirais e inclusive tratamento hospitalar.

"Esta simples ferramenta vai ajudar os médicos a tomar decisões sobre como tratar os doentes infetados com coronavírus", revelou o co autor do estudo, o Dr. Antonia Ho, da Universidade de Glasgow, que destacou a possibilidade de triagem entre os doentes que precisam de tratamento intensivo e aqueles que apresentam baixo risco e, por isso, poderão estar mais resguardados a partir de casa. A precisão da experiência foi confirmada através dos dados de mais de 22 mil pacientes.



Os investigadores defenderam que a nova ferramenta de medição de risco de mortalidade permite tomar decisões numa altura "valiosa" como o inverno, onde são esperadas "grandes pressões" devido aos casos de gripe.