Cientistas detetam coronavírus em gotículas transportadas pelo ar em hospitais de Wuhan

Os cientistas identificaram marcadores genéticos do coronavírus em gotículas transportadas pelo ar em hospitais de Wuhan, centro da pandemia do vírus.

Tal fenómeno já tinha sido demonstrado em experiências laboratoriais. Os cientistas estão agora a estudar o comportamento das condições no mundo real e detectaram partículas minúsculas com os mesmos marcadores genéticos do vírus do ar detetados em dois hospitais de Wuhan.

As descobertas foram publicadas na revista Nature na passada segunda-feira.

Apesar de não se saber se as amostras recolhidas têm coronavírus, ficou provado que as pequenas gotículas expelidas pela respiração e pela fala podem permanecer no ar e serem inaladas por outras pessoas.

"Ficam a flutuar no ar por, pelo menos, duas horas", disse Linsey Marr, professora de engenharia civil e ambiental da Virginia Tech. A docente explica que esta descoberta sugere uma forte e potencial transmissão do vírus por via aérea.

Até ao momento, a Organização Mundial da Saúde minimizou esta possibilidade, ao dizer que a doença é transmitida principalmente por gotículas maiores que não permanecem no ar por muito tempo ou pelo toque de superfícies contaminadas.

Mesmo com as novas descobertas, a questão não está respondida. Os cientistas continuam sem saber se os vírus continuam infecciosos ou se os testes detetaram apenas fragmentos inofensivos.

Em fevereiro e março, os cientistas recolheram amostras no Hospital Renmin da Universidade de Wuhan e numa instalação médica temporária improvisada para colocar em quarentena e tratar pacientes com sintomas leves. Recolheram também amostras do ar em áreas públicas ao redor de Wuhan, incluindo um edifício residencial, um supermercado e duas lojas.

Os investigadores detetaram vírus no ar nos locais onde os membros das equipas médicas retiraram as roupas de proteção, sugerindo que o vírus que se instala nas roupas possa ser lançado no ar.

Foram detetadas concentrações elevadas nas pequenas áreas das casas de banho, com cerca de um metro quadrado, que não eram ventiladas.