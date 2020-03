Cientistas dizem que nova pandemia é uma questão de tempo

É uma questão de tempo até se iniciar uma nova pandemia, avançam vários cientistas e investigadores, citados pelo Daily Mail, que alertam o Mundo para se começar a preparar para as crises do futuro.O aumento da população global está a aproximar os humanos da vida selvagem e a aumentar o risco de contrair novos vírus, dizem os ambientalistas.Segundo a Campanha pela Natureza do National Geographic, haverá no futuro mais doenças como a Covid-19 devido à desflorestação e à 'transformação' de animais selvagens em animais de estimação, alimentos ou medicamentos.Para o ecologista marinho, Enric Sala, os humanos precisam de parar de ignorar a ligação entre as doenças infecciosas e o Mundo natural.O especialista em doenças infecciosas, David Quammen, diz que o ecossistema está cheio de diferentes espécies de animais selvagens, plantas, fungos e bactérias e que em cada uma delas existe um vírus único que pode atingir os seres humanos como a Covid-19.Para o especialista em doenças infecciosas, assim que o coronavírus estiver controlado, o Mundo precisa de se começar a preparar para a próxima pandemia.A China já proibiu o consumo de animais selvagens e mercados de vida selvagem. Vários investigadores sublinham a importância de serem tomadas medidas e criadas novas regulamentações para proteger o planeta.