Cientistas encontram múmia da primeira mulher tatuada no mundo

Cadáver tem 5 mil anos e está no Museu Britânico do Antigo Egito.

15:24

Acredita-se que 'Gebelein Woan' seja a primeira mulher no mundo a marcar permanentemente o corpo. A múmia, com 5 mil anos, captou a atenção dos investigadores do Museu Britânico, que estuda vários cadáveres do Antigo Egito, pelos símbolos tatuados nos ombros e braços.

Os arqueólogos acreditam que Gebelein viveu no período de 3100 a.C. e tinha entre 18 a 21 anos quando foi assassinada com uma facada nas costas.

Mas a múmia não surpreende apenas por ser o primeiro cadáver feminino tatuado. Pela primeira vez, foram identificadas figuras concretas e não apenas padrões abstratos como já tinham sido identificados em outros cadáveres da mesma era.

Os arqueólogos ainda não conseguiram determinar concretamente os objetos que a mulher tem tatuados, mas acreditam ser representações de animais. Com recurso a novos métodos científicos, esperam analisar ao detalhe o desenho corporal.

Gebelein vem juntar-se a outro exemplar masculino da mesma época, guardado no museu, que tem um touro selvagem e uma ovelha tatuados no ombro.

Os estudiosos acreditam que as mulheres, que raramente eram marcadas, possuíam as tatuagens como parte de um culto ou forma de proteção.