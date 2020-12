Pode ser mais um passo para melhorar os tratamentos de saúde mental. Um grupo de cientistas conseguiu ensinar ratos a conduzir mini-carros - adaptado aos tamanhos dos animais - para conseguir comida.





A autora do estudo publicado no jornal académico Behavioral Brain Research, Kelly Lambert, treinou dois grupos de ratos, um ensinado num ambiente rico em brinquedos, escadas, bolas e pedaços de madeira projetados para estimular a mente, e outro criado numa uma gaiola de laboratório comum e sem muita interatividade.No momento em que eram colocados nos carros personalizados, os que eram estimulados com diversos brinquedos acabavam por aprender mais rapidamente graças à neuroplasticidade (capacidade de seus cérebros de mudar com o tempo). Já os que não tinham qualquer estímulo, não conseguiam conduzir o carro.A matéria fecal dos animais também ajudou a tirar conclusões: Lambert encontrou no grupo de ratos que aprendeu a conduzir níveis mais altos de corticosterona e DHEA, hormonas que controlam as respostas ao stress. Conclusão: "É provável que conduzir dê aos ratos uma sensação de controlo sobre o seu ambiente", revela Lambert à CNN.Isto poderá indicar também avanços nos tratamentos de saúde mental nos humanos. A resiliência emocional é uma das primeiras linhas de defesa contra doenças mentais como a depressão, afirma Lambert.A autora afirma que "atividades que libertam hormonas que podem evitar o stress prolongado provocado pela corticosterona", são a chave para melhorar a saúde mental.A atividade pode ser algo tão simples como tricotar ou, no caso dos ratos, aprender a conduzir um carro.