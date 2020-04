Cientistas estimam que o Brasil já tenha mais de 313 mil infetados pelo coronavírus

O Brasil pode já ter mais de 313 mil pessoas infetadas pelo coronavírus, e não as 23 mil reconhecidas oficialmente pelo Ministério da Saúde do país na tarde desta segunda-feira, quando foi emitido o mais recente boletim sobre o avanço da pandemia no país. A estimativa foi avançada por cientistas das respeitadas Universidade de São Paulo, USP, e Universidade de Brasília, UNB, que elaboraram um estudo sobre a realidade da Covid-19 no Brasil baseado em cálculos matemáticos feitos a partir dos dados oficiais disponíveis e comparando o ritmo de avanço da doença no Brasil com o que ocorreu em períodos similares em outros países.

Segundo esse estudo, feito em parceria com outras instituições académicas e laboratórios de pesquisa científica, no passado dia 11 de abril, sábado de Páscoa, o Brasil tinha ao menos 313.288 pessoas infetadas pelo coronavírus. O número de infetados apontado pelo estudo, publicado esta segunda-feira, 13, no Portal Covid-19 Brasil, é mais de 15 vezes superior ao reconhecido pelo Ministério da Saúde no mesmo dia 11, 20.727.

A gigantesca diferença de números explica-se pela gritante falta de testes de coronavírus, reconhecida pelo próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e por políticas de notificação adotadas por alguns dos 27 estados brasileiros. O Brasil não está a conseguir comprar testes em número suficiente para um número significativo dos seus 212 milhões de habitantes, e alguns estados, como São Paulo, onde se concentra mais da metade dos casos de infetados e de mortos, só testa e notifica ao Ministério da Saúde pacientes graves, não testando infetados com sintomas leves e, claro, muito menos presumíveis pacientes assintomáticos.

Mandetta já reconheceu em diversas oportunidades que a sub-notificação, causada principalmente pela falta de testes, é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta e que, além de tudo, prejudica o planeamento de ações de combate à pandemia. Sem se saber exatamente quantas pessoas estão infetadas e onde, fica difícil orientar ações de combate direcionadas para os locais onde elas são mais necessárias, e também não se consegue avaliar com precisão se os esforços de combate ao vírus estão ou não a alcançar os resultados desejados.