Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas fazem história e curam segundo paciente com HIV 12 anos depois

"Nunca pensei que houvesse uma cura para a SIDA enquanto eu estivesse vivo", confessou o doente tratado.

07:47

Pela segunda vez desde o início da epidemia global, um paciente foi curado da infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), que está na origem da SIDA, segundo avança o The New York Times.



A notícia chega cerca de 12 anos depois do primeiro paciente curado, um feito que os cientistas há muito tentaram e falharam vezes sem conta. Agora, o sucesso surpreende até os próprios investigadores, que confessam que chegar à cura do vírus é uma tarefa muito complicada.



Um relatório sobre o sucedido vai ser publicado esta terça-feira na revista Nature e deverão ser apresentados mais detalhes sobre a cura do HIV numa conferência em Seattle, nos Estados Unidos.



Os cientistas estão a descrever o caso como uma remissão a longo prazo. "Nunca pensei que houvesse uma cura para a SIDA enquanto eu estivesse vivo", disse ao mesmo jornal, surpreendido, o doente que foi tratado.



"Sinto-me responsável por ajudar os médicos a perceber como é que a cura aconteceu, com o objetivo de poderem desenvolver a ciência", acrescentou o doente.



Este é o segundo caso de êxito mundial, depois do norte-americano Timothy Ray Brown ter sido submetido a um tratamento idêntico em 2007, na Alemanha.