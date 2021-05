Cientistas internados com sintomas de Covid-19 na China antes do primeiro caso

Três cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, foram hospitalizados com sintomas idênticos aos da Covid-19 um mês antes do primeiro caso oficial, revelou o ‘Wall Street Journal’ citando uma investigação dos serviços de informações dos EUA. A revelação vem reforçar as suspeitas sobre a origem do novo coronavírus e aumentar a pressão para uma investigação independente à possibilidade de ter escapado daquele laboratório chinês.As suspeitas de que cientistas de Wuhan poderão ter sido infetados como o novo coronavírus foram inicialmente avançadas pela administração Trump, mas um novo relatório dos serviços de informações americanos vai mais além, indicando que foram três os investigadores que apresentaram sintomas e adiantando que as hospitalizações ocorreram em novembro de 2019, um mês antes do primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus em Wuhan, a 8 de dezembro. A China nega e acusa os EUA de insistir numa falsidade.Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA declinou comentar a notícia do ‘Wall Street Journal’, mas frisou que a Administração Biden "continua a ter muitas dúvidas sobre os primeiros dias da pandemia, incluindo a sua origem". Já o epidemiologista Anthony Fauci disse "não estar convencido" de que o vírus tenha surgido de forma natural.