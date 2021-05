Cientistas inventam sistema inédito que permite escrever com o pensamento

Investigadores nos Estados Unidos inventaram um sensor que pode ser implantado no cérebro e permite pensar em letras e vê-las aparecer escritas num écran de computador.

Esta tecnologia inédita poderá dar a pessoas paralisadas a capacidade de comunicarem por escrito sem terem que usar as mãos, afirmou o investigador Krishna Shenoy, da Universidade de Stanford, um dos coautores do estudo publicado na quarta-feira na revista científica Nature.

Para este estudo, os investigadores conseguiram decifrar a atividade que acontece no cérebro quando se tentam escrever letras à mão e implantaram um sensor no cérebro de uma pessoa paralisada com uma lesão na coluna cervical.