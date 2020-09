Cientistas perfuram crânios de macacos em testes cruéis na Europa

Os cientistas da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, estão a ser alvo de críticas por parte de ativistas depois da Animal Defenders International ter divulgado um vídeo onde é possível ver vários macacos com o crânio perfurado, para a realização de estudos na luta contra a doença de Alzheimer.Pesquisas idênticas, realizadas anteriormente e com os mesmos métodos, permitiram um avanço na investigação ao Alzheimer.Por outro lado, o grupo de ativistas pede agora o fim das experiências em animais, que acreditam ser mortos após os estudos.A ativista Jen Hochmuth apelida a utilização de macacos nestes testes como "experiências cruéis e inúteis que só servem para satisfazer a curiosidade de cientistas sem compaixão".O grupo de ativistas revela ainda que dezenas de animais estão presos em laboratórios para a realização dos estudos.Estas pesquisas levam a que vários elétrodos sejam colocados no cérebro dos macacos através de furos no crânio. Os animais ficam depois com uma haste ligada ao crânio.A universidade belga defende-se com o facto de não existirem alternativas boas o suficiente para substituir os macacos nestes testes. Revelam ainda que a medicação contra o Alzheimer que está a ser testada em humanos já tinha sido considerada segura devido a testes realizados em macacos.